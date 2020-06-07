В Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа"

В Житомирской области избили народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны.

Эту информацию РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что это мог быть бытовой конфликт, а сам Заславский не знаком с нападавшим.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Отметим, местное издание "Житомир.info" ранее со ссылкой на источники в полиции сообщило, что на автозаправке возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечалось, что нардеп Заславский получил ссадины и царапины лица.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве неизвестные злоумышленники избили водителя трамвая на маршруте №33 из-за отсутствия средств защиты у группы пассажиров.