У Житомирській області побили народного депутата від "Слуги народу"

У Житомирській області побили народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Заславського. Інцидент стався увечері 5 червня на автозаправці біля села Зарічани.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, трапилася словесна перепалка в черзі, яка переросла в бійку.

"Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - сказала Кравчук.

Вона додала, що це міг бути побутовий конфлікт, а сам Заславський не знайомий з нападником.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини.

Зазначимо, місцеве видання "Житомир.info" раніше з посиланням на джерела в поліції повідомило, що на автозаправці біля села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників втратив свідомість і впав на землю. Зазначалося, що нардеп Заславський отримав садна і подряпини обличчя.

Також РБК-Україна писало, що у Києві невідомі зловмисники побили водія трамвая на маршруті №33 через відсутність засобів захисту у групи пасажирів.