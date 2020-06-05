В Киеве избили водителя трамвая за замечание об отсутствии маски

Фото: киевский трамвай (РБК-Украина)

Водитель получил сотрясение мозга

В Киеве неизвестные злоумышленники избили водителя трамвая на маршруте №33к. Конфликт возник из-за отсутствия средств защиты в группы пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Facebook.

Инцидент произошел на остановке "Улица Петра Запорожца". Водитель сделал замечание группе пассажиров, которые пытались попасть в салон без средств индивидуальной защиты.

В ответ на замечание злоумышленники напали на водителя и нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас водитель в стабильном состоянии.

Отмечается, что полиция уже открыла уголовное производство по факту нападения на водителя.

Напомним, после обращения в полицию за нарушение карантина в Харькове избили местного журналиста.

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Автор: Дмитрий Левицкий