У Житомирській області автомобіль збив двох школярок на пішохідному переході

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася на вул. Європейській

У Бердичеві (Житомирська область) автомобіль Chevrolet Aveo збив двох школярок на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора ввечорі, 30 жовтня, на вул. Європейській. Повідомляється, що водій автомобіля, 66-річний місцевий мешканець, рухаючись у напрямку центру міста, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох школярок віком 13 та 14 років.

Внаслідок аварії дівчата отримали травми у вигляді забоїв кінцівок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора в Ізраїлі на узбережжі Мертвого моря зіткнулися мінібус і джип Toyota Land Cruiser. Внаслідок аварії загинули 8 осіб, зокрема 6 дітей.

Також повідомлялося, що 28 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 людей, зокрема дитина.

Крім того, повідомлялося, що у Харківській області в результаті аварії з пасажирським автобусом загинув чоловік, ще дві особи постраждали.