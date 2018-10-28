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У Харківській області в ДТП з пасажирським автобусом загинула людина

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 11:47
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Ще дві особи постраждали в результаті аварії

У Харківській області в результаті аварії з пасажирським автобусом загинув чоловік, ще дві особи постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що аварія сталася вчора о 17:30 на трасі "Чугуїв - Великий Бурлук" в районі селища Печеніги.

"44-річний водій автомобіля "Форд Транзит" виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням "Печеніги - Харків". На момент зіткнення в салоні автобуса перебувало 35 пасажирів, ніхто з них не постраждав. В результаті ДТП водій автомобіля "Форд Транзит" від отриманих травм помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що на місці аварії лікарі надали медичну допомогу двом постраждалим. Всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі під час гоночних змагань сталася аварія, в результаті якої постраждали 4 людини.

Вчора в Києві сталася пожежа на станції технічного обслуговування (СТО), в результаті чого згоріли три автомобілі.

 

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