В Житомирской области автомобиль протаранил КАМаЗ, есть жертвы

В Житомирской области утром 9 ноября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 08:30 в селе Лесная Слободка. Водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком КАМаЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Среди погибших ребенок, 2005 года рождения. Также при столкновении транспортных средств пострадала еще одна пассажирка. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Сейчас полиция проводит первоочередные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе произошло столкновения легкового автомобиля и грузовика. Предварительно установлено, что грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла 21-летняя девушка - водитель легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве в микрорайоне "Огнивка" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погибли 2 человека.