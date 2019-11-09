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У Житомирській області автомобіль протаранив КАМаЗ, є жертви

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 14:15
У Житомирській області автомобіль протаранив КАМаЗ, є жертви
Фото: на місці ДТП в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

В результаті зіткнення загинули 3 людини

У Житомирській області вранці 9 листопада сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 08:30 у селі Лісова Слобідка. Водій легкового автомобіля ЗАЗ не впорався з керування, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажівкою КАМаЗ.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та двоє пасажирів легкового автомобіля. Серед загиблих дитина, 2005 року народження. Також при зіткнення транспортних засобів постраждала ще одна пасажирка. Постраждалу госпіталізували з травмами.

Наразі поліція проводить першочергові заходи для встановлення всіх обставин ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в Голосіївському районі сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Попередньо встановлено, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті ДТП загинула 21-річна дівчина - водій легковика.

Також РБК-Україна писало, що у Полтаві в мікрорайоні "Огнівка" сталася ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля. В результаті зіткнення транспортних засобів загинули 2 людини.

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