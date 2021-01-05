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В Житомирской области авто сбило двух детей, один ребенок погиб

Село городского типа Белокоровичи, Вторник 05 января 2021 13:40
В Житомирской области авто сбило двух детей, один ребенок погиб
Фото: ДТП в Житомирской области zt.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В поселке городского типа Белокоровичи Житомирской области накануне вечером автомобиль сбил двух детей. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб мальчик и еще одного госпитализировала скорая.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 22:20 по улице Гагарина. Тогда водитель Fiat Doblo Maxi, двигаясь в направлении на выезд из населенного пункта до автодороги Киев - Ковель, в темноте, на неосвещенном участке дороги, сбил двух детей.

В результате 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один 15-летний местный житель был госпитализирован с предварительным диагнозом "открытый перелом ноги".

Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Отмечается, что 31-летнего водителя доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя. У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, мужчина был пьян.

В настоящее время мужчина задержан и дает показания. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, сегодня в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии было затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи".

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