У Житомирській області авто збило двох дітей, одна з них загинула

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

У селі міського типу Білокоровичі Житомирської області напередодні ввечері автомобіль збив двох дітей. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув хлопчик та ще одного госпіталізувала швидка.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося близько 22:20 за вулиці Гагаріна. Тоді водій Fiat Doblo Maxi, рухаючись у напрямку на виїзд із населеного пункту до автодороги Київ - Ковель, у темряві, на неосвітленій ділянці дороги, збив двох дітей.

У результаті 10-річний хлопець від отриманих травм помер на місці події. Ще один 15-річний місцевий житель був госпіталізований з попереднім діагнозом "відкритий перелом ноги".

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Зазначається, що 31-річного водія доставили в медичний заклад для огляду на вживання алкоголю. У нього відібрані зразки крові. За зовнішніми ознаками, чоловік був п'яний.

Наразі чоловік затриманий і дає свідчення. Порушнику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію був ускладнений рух транспорту від мосту Патона у напрямку станції метро "Видубичи".