Коронавирус в Житомирской области: стало известно о состоянии зараженного 7-месячного ребенка

В инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, ребенок находится в больнице с мамой, у которой, как и у остальных в семье, было выявлено заболевание.

"У нас есть дети, у которых подтвержден COVID-19. Их состояние удовлетворительное, но 7-месячный ребенок находится под наблюдением врачей в областной детской в инфекционном отделении. Ребенок 2-х лет в Бердичеве", - сказал Суслик.

Как отмечается, 7-месячный ребенок родом из Коростышевского района. Его семья находятся на домашней самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего в области зафиксировано 95 случаев заражения, из которых трое летальных.

Напомним, в Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.