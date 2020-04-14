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У Житомирській області 12 медиків заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 12:58
У Житомирській області 12 медиків заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан одного з медпрацівників оцінюється як середньоважкий

У Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус. Про це під час брифінгу заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської обласної держадміністрації (ОДА) Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, 11 медичних працівників знаходяться на самоізоляції лікуючись амбулаторно та ще один перебуває під наглядом лікарів.

"На сьогоднішній день в Житомирській області налічують 12 медичних працівників, які захворіли. Із 12 осіб тільки одна людина знаходиться у Бердичівській центральній міській лікарні на лікуванні. Її стан ближчий до середньої важкості, вона отримує симптоматичну терапію без дихальної підтримки киснем", - сказав Суслик.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

Також у Житомирській області троє пацієнтів перебувають вкрай тяжкому стані через коронавірус.

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