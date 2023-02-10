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В Житомирському районі сьогодні можливі вибухи. Вони планові

Фото: у Житомирському районі можливі вибухи 10 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 10 лютого, у Житомирському районі можливі звуки вибухів. Вони не пов'язані з повітряною тривогою, оголошеною в Україні, і є плановими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи!" - розповів він.

Як повідомлялось, під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці, а також Львові та області пролунали вибухи. Там працюють сили ППО.

До того ж у п'ятницю, 10 лютого, в Івано-Франківській області та Хмельницькому повідомляють про вибухи. Частина Хмельницького наразі без електропостачання, можливі проблеми з водою.

Тим часом повітряна тривога продовжується, тому усім жителям слід перебувати в укриттях.

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Житомирвибухи