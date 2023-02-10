В Житомирском районе сегодня возможны взрывы. Они плановые

В пятницу, 10 февраля, в Житомирском районе возможны звуки взрывов. Они не связаны с воздушной тревогой, объявленной по Украине, и являются плановыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы!" - рассказал он.
Как сообщалось, во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля в Виннице, Львове и области прогремели взрывы. Там работают силы ПВО.
К тому же, в пятницу, 10 февраля, в Ивано-Франковской области и Хмельницком сообщают о взрывах. Часть Хмельницкого без электроснабжения, возможны проблемы с водой.
Между тем, воздушная тревога продолжается, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.
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