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У житомирській військовій частині знайшли плати з золотом і сріблом на 65 млн гривень

Фото: у житомирській військовій частині знайшли плати з золотом і сріблом (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області на території військової частини знайшли плати з дорогоцінними металами, які не стояли на обліку. Їх вартість склала 65 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна та Департамент аудиту Міноборони виявили мікросхеми з золотом, сріблом та платиною.

Їх знайшли під час перевірки військової частини. Блоки з платами виявили у двох гаражах. У блоках було близько 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

  • 28 кілограмів золота;
  • 60 кілограмів срібла;
  • 590 грамів металів платинової групи.

Фото: у житомирській військовій частині знайшли плати з золотом і сріблом (t.me/ministry_of_defense_ua)

У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку, будуть встановлювати. Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи.

Знайдені плати знову поставили на облік. Оціночна вартість майна - 65,66 млн гривень.

Перевірки Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

Крім того, в одній з військових частин Чернігівської області знайшли збитків на 40 млн гривень. Зокрема, виявили махінації з закупівлями генераторів.

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Житомир