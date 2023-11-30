В житомирской воинской части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн гривен

Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департамент аудита Минобороны обнаружили микросхемы с золотом, серебром и платиной.

Их нашли во время проверки воинской части. Блоки с платами были обнаружены в двух гаражах. В блоках было около 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

28 килограммов золота;

60 килограммов серебра;

590 граммов металлов платиновой группы.

Фото: в житомирской воинской части нашли платы с золотом и серебром (t.me/ministry_of_defense_ru)

В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Как драгоценное имущество исчезло из учета, будут устанавливать. Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы.

Обнаруженные платы снова поставили на учет. Оценочная стоимость имущества - 65,66 млн гривен.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавших в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну за одну признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Черниговской области были обнаружены убытки на 40 млн гривен. В частности, обнаружены махинации с закупками генераторов.