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В житомирской воинской части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн гривен

Фото: в житомирской воинской части нашли платы с золотом и серебром (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области на территории воинской части обнаружили платы с драгоценными металлами, которые не стояли на учете. Их стоимость составила 65 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.

Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департамент аудита Минобороны обнаружили микросхемы с золотом, серебром и платиной.

Их нашли во время проверки воинской части. Блоки с платами были обнаружены в двух гаражах. В блоках было около 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

  • 28 килограммов золота;
  • 60 килограммов серебра;
  • 590 граммов металлов платиновой группы.

Фото: в житомирской воинской части нашли платы с золотом и серебром (t.me/ministry_of_defense_ru)

В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Как драгоценное имущество исчезло из учета, будут устанавливать. Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы.

Обнаруженные платы снова поставили на учет. Оценочная стоимость имущества - 65,66 млн гривен.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавших в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну за одну признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Черниговской области были обнаружены убытки на 40 млн гривен. В частности, обнаружены махинации с закупками генераторов.

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Житомир