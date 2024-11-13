UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Житомирській області ввели графіки відключень світла, але не для всіх

Фото: у Житомирській області ввели відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла 13 листопада запровадили у Житомирській області. Обмеження діють лише для непобутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомиробленерго".

Обмеження ввели у зв'язку з дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі України. За вказівкою "Укренерго", графіки обмеження електричної потужності (ГОП) діятимуть у Житомирській області з 07:00 до 20:00.

Зазначається, що графіки не поширюються на населення, лише на непобутових споживачів (йдеться, зокрема, про бізнес). 

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася. Енергетики не вводили графіки відключення світла.

Зранку 11 листопада у низці областей запроваджували аварійні відключення через загрозу ракетного обстрілу. Росія не здійснила атаку, попри те, що бомбардувальники прилітали до місця пусків над Каспійським морем.

Ближче до опівночі в Івано-Франківській області знову ввели обмеження на використання світла для бізнесу.

Експерт Олександр Харченко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна допустив, що взимку можуть запроваджувати відключення світла. При температурі від -15 градусів обмеження можуть тривати 4-6 годин на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВідключеня світлаЕнергетики