У Житомирській області ввели графіки відключень світла, але не для всіх

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася. Енергетики не вводили графіки відключення світла.

Зранку 11 листопада у низці областей запроваджували аварійні відключення через загрозу ракетного обстрілу. Росія не здійснила атаку, попри те, що бомбардувальники прилітали до місця пусків над Каспійським морем.

Ближче до опівночі в Івано-Франківській області знову ввели обмеження на використання світла для бізнесу.

Експерт Олександр Харченко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна допустив, що взимку можуть запроваджувати відключення світла. При температурі від -15 градусів обмеження можуть тривати 4-6 годин на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.