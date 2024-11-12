В одній з областей України вводяться графіки обмежень потужності електроенергії
В Івано-Франківській області запроваджуються графіки обмежень потужності для низки підприємств. Причиною у зростанні споживання в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикарпаттяобленерго.
Зазначається, що графіки обмежень потужності - це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.
Відповідно до вказівки "Укренерго", такі графіки будуть запроваджені обсягом 5 черг для підприємств Івано-Франківської області у середу, 13 листопада, з 07:00 до 20:00.
Причиною їх введення став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.
"Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" здійснює в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключень електроенергії
В Україні та її окремих областях регулярно запроваджують графіки вимкнень електроенергії. Як правило це стається після масштабних ракетних обстрілів Росії та пошкоджень енергетичної інфраструктури, а також зростання споживання електроенергії за сильної спекти влітку та холоду взимку.
Востаннє графіки відключень запроваджувалися у низці областей вранці у понеділок, 11 листопада. Вони були превентивними через загрозу масштабного ракетного удару РФ.
Однак атака не відбулася і після скасування тривоги поступово світло повернули усім споживачам.
У Кабміні зазначили, що відключення електроенергії взимку буде залежати частоти і масштабів атак РФ.
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