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Взимку світло в Україні можуть вимикати по 4-6 годин на добу, - експерт

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 18:09
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Взимку світло в Україні можуть вимикати по 4-6 годин на добу, - експерт Фото: взимку світло в Україні можуть вимикати по 4-6 годин на добу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Світло в Україні взимку можуть вимикати по 4-6 годин на добу. Однак за умови, якщо будуть морози від -15 градусів.

Про це YouTube-каналу РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо дійсно, а є такий прогноз, що в січні або в другій половині грудня, там знов такі метеорологи теж, це ж така наука, яка іноді точна, а іноді не зовсім. Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є 2-2,5 тижні морозів на - 15. От якщо це станеться, то дійсно в такому випадку відключення точно будуть", - сказав Харченко.

За його словами, відключення світла "не будуть апокаліпсисом". Вони триватимуть 4-6 годин на добу, але будуть абсолютно необхідні для того, щоб утримувати стабільну систему.

"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати, проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, по графіку. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак - це практично неможливо", - зазначив експерт.

Відключення світла взимку

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в "Укренерго" готуються до декількох сценаріїв проходження зими 2024-2025. Вона буде однією з найважчих за попередні три роки.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.

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Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
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