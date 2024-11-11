Взимку світло в Україні можуть вимикати по 4-6 годин на добу, - експерт

Світло в Україні взимку можуть вимикати по 4-6 годин на добу. Однак за умови, якщо будуть морози від -15 градусів.

"Якщо дійсно, а є такий прогноз, що в січні або в другій половині грудня, там знов такі метеорологи теж, це ж така наука, яка іноді точна, а іноді не зовсім. Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є 2-2,5 тижні морозів на - 15. От якщо це станеться, то дійсно в такому випадку відключення точно будуть", - сказав Харченко.

За його словами, відключення світла "не будуть апокаліпсисом". Вони триватимуть 4-6 годин на добу, але будуть абсолютно необхідні для того, щоб утримувати стабільну систему.

"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати, проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, по графіку. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак - це практично неможливо", - зазначив експерт.