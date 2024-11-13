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В Житомирской области ввели графики отключений света, но не для всех

Житомир, Среда 13 ноября 2024 08:37
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В Житомирской области ввели графики отключений света, но не для всех Фото: в Житомирской области ввели отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключения света 13 ноября ввели в Житомирской области. Ограничения действуют только для небытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житопроизводлэнерго".

Ограничения были введены в связи с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме Украины. По указанию "Укрэнерго", графики ограничения электрической мощности (ГОМ) будут действовать в Житомирской области с 07:00 до 20:00.

Отмечается, что графики не распространяются на население только на небытовых потребителей (речь идет, в частности, о бизнесе).

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Отключения света в Украине

Напомним, в последние несколько месяцев ситуация со светом в Украине стабилизировалась. Энергетики не вводили графики отключений света.

Утром 11 ноября в ряде областей вводились аварийные отключения из-за угрозы ракетных обстрелов. Россия не совершила атаку, несмотря на то, что бомбардировщики прилетали к месту пусков над Каспийским морем.

Ближе к полуночи в Ивано-Франковской области снова ввели ограничения на использование света для бизнеса.

Эксперт Александр Харченко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина допустил, что зимой могут вводить отключения света. При температуре от -15 градусов ограничения могут занять 4-6 часов в сутки.

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Житомир Графики отключения света Электроэнергия Отключения света Энергетики
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