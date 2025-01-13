У Житомирській області ввели аварійні відключення через нічні обстріли

У ніч на 13 січня росіяни вдались до чергової атаки дронами . У Житомирській області введені аварійні відключення через обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Зазначається, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання .

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом минулого року росіяни здійснили 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, через що для побутових споживачів неодноразово вводились графіки відключення енергопостачання.

Сьогодні, як розповідає "Укренерго", споживання електроенергії зросло через зниження температури в усіх областях країни.

Вчора ж, 12 січня, внаслідок обстрілу терористів також без світла й тепла залишилась частина Херсону.

Зокрема масштабні відключення електроенергії були застосовані нещодавно в Івано-Франківській області. Тоді ж причиною був сильний вітер та інші погодні умови.

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