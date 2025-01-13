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В Житомирской области ввели аварийные отключения из-за ночных обстрелов

Понедельник 13 января 2025 11:24
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В Житомирской области ввели аварийные отключения из-за ночных обстрелов Иллюстративное фото: в Житомирской области ввели аварийные отключения из-за ночных обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 13 января россияне прибегли к очередной атаке дронами. В Житомирской области введены аварийные отключения из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"В результате ночной дроновой атаки - утром применяются аварийные отключения в Житомирской области", - пишет "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.

Ситуация со светом в Украине

В течение прошлого года россияне совершили 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего для бытовых потребителей неоднократно вводились графики отключения энергоснабжения.

Сегодня, как рассказывает "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло из-за снижения температуры во всех областях страны.

Вчера же, 12 января, в результате обстрела террористов также без света и тепла осталась часть Херсона.

В частности масштабные отключения электроэнергии были применены недавно в Ивано-Франковской области. Тогда же причиной был сильный ветер и другие погодные условия.

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Житомир Укрэнерго
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