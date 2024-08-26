У Житомирській області внаслідок масованої атаки РФ є загибла та поранені

У Житомирській області внаслідокт масованої атаки російських військ 26 серпня загинула жінка. Ще троє людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"У Житомирській області внаслідок масованої атаки, попередньо, одна людина загинула, ще троє травмовані", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, попередньо відомо, що загинула жінка.
У регіоні внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки.
Фото: наслідки атаки РФ у Житомирській області (t.me/dsns_telegram)
Сьогодні РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".
Ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.
Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.
Також у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.
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