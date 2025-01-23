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У Житомирській області тестують нову систему оголошення повітряної тривоги

Житомир, Четвер 23 січня 2025 13:07
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У Житомирській області тестують нову систему оголошення повітряної тривоги Фото: у Житомирській області запровадили нову систему оповіщення про загрози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області повітряну тривогу будуть оголошувати по-новому. У регіоні почали тестувати нову систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"Шановні жителі Житомирщини, сьогодні система оповіщення населення про загрозу з повітря на території області розпочне роботу в тестовому режимі в рамках пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив голова ОВА, основна відмінність від звичного режиму роботи - можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах. Тобто, повітряна тривога буде вмикатися локально, коли, за даними Повітряних сил ЗСУ, потенційна загроза не стосується всієї території області.

Бунечко уточнив, що новий підхід попередження про загрозу дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання.

Нагадаємо, раніше новий підхід до оголошення повітряної тривоги запровадили у Черкаській області. Там теж вмикають тривогу по районах у разі загрози дронів.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що нову систему оголошення повітряної тривоги можуть запровадити по всій Україні.

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Житомир Повітряна тривога
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