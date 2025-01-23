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В Житомирской области тестируют новую систему объявления воздушной тревоги

Житомир, Четверг 23 января 2025 13:07
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В Житомирской области тестируют новую систему объявления воздушной тревоги Фото: в Житомирской области ввели новую систему оповещения об угрозах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому. В регионе начали тестировать новую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

"Уважаемые жители Житомирской области, сегодня система оповещения населения об угрозе с воздуха на территории области начнет работу в тестовом режиме в рамках пилотного проекта", - говорится в сообщении.

Как объяснил глава ОВА, основное отличие от привычного режима работы - возможность объявления воздушной тревоги отдельно по районам. То есть, воздушная тревога будет включаться локально, когда, по данным Воздушных сил ВСУ, потенциальная угроза не касается всей территории области.

Бунечко уточнил, что новый подход оповещения об угрозе позволит другим районам продолжать работу и учебу.

Напомним, ранее новый подход к объявлению воздушной тревоги ввели в Черкасской области. Там тоже включают тревогу по районам в случае угрозы дронов.

В Министерстве внутренних дел отметили, что новую систему объявления воздушной тревоги могут ввести по всей Украине.

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Житомир Воздушная тревога
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