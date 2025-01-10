Фото: в Україні можуть запровадити нову систему оповіщення (Getty Images)

В Україні можуть запровадити нову систему оповіщення про загрози. Наразі її тестують в Черкаській області.

Про це РБК-Україна повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

"У Черкаській області розпочало тестування нової системи оповіщення про загрози. Триватиме вивчення модернізованої системи протягом тижня", - розповіла вона. За словами Реви, від того, наскільки ефективними будуть результати, прийматиметься рішення про впровадження нової системи оповіщення спочатку як пілотні проєкти в окремих регіонах з перспективою поширення на всю територію країни. "Якщо ж фахівці зафіксують збої в роботі, то, звісно, будуть допрацьовувати програму", - додала прес-офіцер.