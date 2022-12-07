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У Житомирський області ризик застосування дронів, а в Запоріжжі - вибухи: оголошена повітряна тривога

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Середа 07 грудня 2022 02:00
У Житомирський області ризик застосування дронів, а в Запоріжжі - вибухи: оголошена повітряна тривога Фото: Окупанти здійснили атаки на мирні українські міста та області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 7 грудня здійснили атаки на мирні українські міста та області. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка та Суспільне.

Посадовець вказав, що у Житомирський області існує ризик застосування ворожих дронів-камікадзе.

Водночас журналісти інформують про те, що в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У мережі пишуть, що окупанти обстрілюють місто з систем С-300.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня в Дніпрі прогриміла серія вибухів.

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