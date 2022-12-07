В Житомирской области риск применения дронов, а в Запорожье - взрывы: объявлена воздушная тревога

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря совершили атаки на мирные украинские города и области. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко и Суспильне .

Чиновник указал, что в Житомирской области существует риск применения вражеских дронов-камикадзе.

В то же время журналисты информируют о том, что в Запорожье были слышны звуки взрывов. В сети пишут, что оккупанты обстреливают город из систем С-300.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появятся данные об отбое тревоги.