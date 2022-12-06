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В Дніпрі серія вибухів, у мережі пишуть про атаку дронів: що відомо

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Дніпро, Вівторок 06 грудня 2022 22:10
В Дніпрі серія вибухів, у мережі пишуть про атаку дронів: що відомо Фото: у Дніпрі були чутні звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі сьогодні ввечері, 6 грудня, було чути гучні звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДніпроTV.

У Дніпропетровській ОВ рекомендують до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях. Зазначимо, що увечері тривога поширилася на чотири регіони – Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську та Полтавську області.

Оновлено.

У місті, за даними місцевих Telegram-каналів, знову пролунали вибухи. Є інформація, що місто атакують іранські дрони-камікадзе. Зазначимо, у Повітряних силах говорили, що росіяни не застосовували "Шахеди" вже кілька тижнів, зокрема через погану погоду та їх дефіцит.

Оновлено (22:34)

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив небезпеку у небі регіону і натякнув на атаку безпілотників.

"Їхні нічні "байкери" будуть припарковані. Зберігайте спокій та інформаційну тишу", - зазначив Лукашук.

Оновлено (22:50)

Мер Каменського підкреслив, що в районі інформації про руйнування чи пожежі не надходило. Попередньо у районі міста працювали сили ППО.

Оновлено (23:06)

За даними Суспільного, близько 23:06 у Дніпрі знову було чутно звук вибуху. Повітряна тривога триває, громадянам слід перебувати в укриттях.

Обновлено (23:35)

ППО ЗСУ збило 5 БПЛА типу Shahed над територією Дніпропетровської області, зазначив Геннадій Корбан у Telegram. Ворожа атака продовжується.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. В результаті одна людина отримала поранення, її госпіталізовано. Також пошкоджено підприємство.

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

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