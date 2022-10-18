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У Житомирській області 11 населених пунктів залишилися без світла через обстріли

Фото: у Житомирській області 11 населених пунктів залишилися без світла через обстріли (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 18 жовтня, вранці у 11 населених пунктах Житомирської області немає світла. Росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

За його словами, зараз триває аварійне перепідключення на резервні мережі. Це дозволить відновити постачання світла до громад.

Бунечко також зазначив, що внаслідок ворожої атаки ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після обстрілів України росіянами вранці 18 жовтня у Житомирі немає світла та води.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Києві.

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Житомирракетный удар