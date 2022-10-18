В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов

Во вторник, 18 октября, утром в 11 населенных пунктах Житомирской области нет света. Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram .

По его словам, в данный момент продолжается аварийное переподключение на резервные сети. Это позволит возобновить поставки света в громады.

Бунечко также отметил, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.