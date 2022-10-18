RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов

Фото: в Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 18 октября, утром в 11 населенных пунктах Житомирской области нет света. Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

По его словам, в данный момент продолжается аварийное переподключение на резервные сети. Это позволит возобновить поставки света в громады.

Бунечко также отметил, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что после обстрелов Украины россиянами утром 18 октября в Житомире нет света и воды.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомирракетный удар