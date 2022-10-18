Житомир після обстрілу залишився без світла та води

У Житомирі після влучання в об’єкт критичної інфраструктури відсутні світло та вода. Дітей просять забрати зі шкіл та садочків після відбою тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Сергія Сухомлина у Facebook .

"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні - на резервному живленні", - повідомив він.

За його словами, відбою немає. "Будьте у безпеці", - додав він.

Крім того, у міськраді Житомира попросили забрати дітей зі шкіл та садочків додому. "Після сигналу відбою — прохання забрати дітей зі школи та садочків! Очного навчання сьогодні не буде! У зв’язку з відсутністю електроенергії — обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені", - повідомили в прес-службі.