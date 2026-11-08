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Житомирські школи переходять на "дистанційку" після удару РФ по котельні

16:05 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Житомир переводить школи на "дистанційку" через відсутність опалення (Getty Images)

Через російський удар по котельні у Житомирі навчальні заклади тимчасово змінюють формат роботи, лікарні функціонують у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду.

Як зазначається, у зв’язку з відсутністю опалення школи Житомира тимчасово перейдуть на дистанційне навчання після російського удару по котельні ввечері 7 листопада.

Адміністрації закладів поінформують про це батьків через шкільні чати.

Дитячі садочки, де наразі немає тепла, тимчасово переведуть дітей до інших закладів дошкільної освіти.

Про відповідні зміни дирекції повідомлять батьків через шкільні чати.

Міські лікарні та поліклініки працюють в умовах відсутності опалення, тому лікувальний процес не переривається.

"Усі служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити тепло. Бригади працюють у посиленому режимі", - зазначають у Житомирській міській раді, закликаючи містян набратися терпіння.

Нагадаємо, що раніше ситуація з енергопостачанням у регіоні також була критичною.

Внаслідок неодноразових ударів дронів в Овручі повністю знищено підстанцію, а жителів попереджали про тривалий блекаут.

Також раніше через пошкодження енергосистеми Житомир переходив у режим суворої економії світла після чергових ворожих ударів.

Крім того, у Житомирі масово зникало світло після ударів РФ, через що місцева влада відкривала "пункти незламності".

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ЖитомирВійна в УкраїніРосійська ФедераціяШколаЛікарніЕнергетики