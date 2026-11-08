Житомирские школы переходят на "дистанцийку" после удара РФ по котельной

Как отмечается, в связи с отсутствием отопления школы Житомира временно перейдут на дистанционное обучение после российского удара по котельной вечером 7 ноября.

Администрации заведений проинформируют об этом родителей через школьные чаты.

Детские садики, где нет тепла, временно переведут детей в другие учреждения дошкольного образования.

О соответствующих изменениях дирекции сообщат родителям через школьные чаты.

Городские больницы и поликлиники работают в условиях отсутствия отопления, поэтому лечебный процесс не прерывается.

"Все службы работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить тепло. Бригады работают в усиленном режиме", - отмечают в Житомирском городском совете, призывая горожан набраться терпения.