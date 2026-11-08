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Житомирские школы переходят на "дистанцийку" после удара РФ по котельной

16:05 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Житомир переводит школы на "дистанционку" из-за отсутствия отопления (Getty Images)

Из-за российского удара по котельной в Житомире учебные заведения временно меняют формат работы, больницы функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Как отмечается, в связи с отсутствием отопления школы Житомира временно перейдут на дистанционное обучение после российского удара по котельной вечером 7 ноября.

Администрации заведений проинформируют об этом родителей через школьные чаты.

Детские садики, где нет тепла, временно переведут детей в другие учреждения дошкольного образования.

О соответствующих изменениях дирекции сообщат родителям через школьные чаты.

Городские больницы и поликлиники работают в условиях отсутствия отопления, поэтому лечебный процесс не прерывается.

"Все службы работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить тепло. Бригады работают в усиленном режиме", - отмечают в Житомирском городском совете, призывая горожан набраться терпения.

Напомним, что ранее ситуация с энергоснабжением в регионе тоже была критической.

В результате неоднократных ударов дронов в Овруче полностью уничтожена подстанция, а жителей предупреждали о длительном блекауте.

Также ранее из-за повреждений энергосистемы Житомир переходил в режим строгой экономии света после очередных вражеских ударов.

Кроме того, в Житомире массово исчезал свет после ударов РФ, из-за чего местные власти открывали "пункты несокрушимости".

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