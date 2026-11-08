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В Овручі дрони повністю знищили підстанцію, жителів попередили про тривалий блекаут

01:03 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
В Овручі дрони повністю знищили підстанцію, жителів попередили про тривалий блекаут Фото: росіяни повністю знищили підстанцію (Getty Images)
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Внаслідок неодноразових ударів дронів повністю знищено електропідстанцію "Овруч" у Житомирській області. Відновлення електропостачання триватиме довго, тож мешканців просять готуватися до тривалої відсутності світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на овруцького міського голову Івана Коруда у Facebook.

Ворог кілька разів атакував дронами електропідстанцію "Овруч". Внаслідок цих ударів її повністю знищено.

За словами Коруда, відновлення електропостачання займе значний час. Він закликав жителів громади бути готовими до тривалої відсутності світла.

Мер наголосив, що навіть відновлення електропостачання не означатиме, що загроза минула. Тому він закликав мешканців суворо дотримуватися світломаскування ввечері та вночі.

Йдеться про вимкнення зовнішнього освітлення будівель, вивісок, реклами, підсвічування фасадів і вітрин. За словами Коруда, це стосується не лише підприємств та установ, а й кожного приватного будинку.

"У нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене", - наголосив мер.

Удари по енергетиці цими днями зачепили й інші регіони. Увечері 7 листопада через повторні атаки понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла. В ОВА пообіцяли розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Перед цим ворожі дрони атакували Дніпро та Самар, спричинивши пожежі в приватному секторі та на об'єктах інфраструктури. А в ніч на 4 листопада, коли під ударом опинилися Рівне, Тернопільщина і Дніпро, дрони влучили в енергооб'єкт на заході країни.

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