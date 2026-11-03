У Житомирі масово зникло світло після удару РФ, влада відкриє "пункти незламності"
Російські окупанти у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання "пунктів незламності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Житомирської міськради.
"У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності. Тут можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом", - йдеться у заяві.
Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті Житомирської міськради і за посиланням.
Момент, коли у місті зникло світло внаслідок ворожого удару, потрапив на відео.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що російські окупанти з ночі не припиняють ударів по енергетичних об'єктах України. У компанії підкреслили, що це одна з наймасштабніших атак.
Крім того, в Міненерго заявили, що сьогодні вночі та вранці росіяни завдали масованого удару по українській енергетиці. Були атаковані енергетичні об’єкти у 10 областях.