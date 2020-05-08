Житомирская область на выходных усилит карантин, ограничивают передвижение людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На протяжении этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах

В Житомирской области с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за эпидемии. Об этом сообщает Житомирская ОГА.

В частности, в течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

"На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, в Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в отдельных регионах. Органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры.

Отметим, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями.

После ослабления карантина откроют парты и музеи. В частности, уже с 11 мая будут открыты летние площадки ресторанов, салонов красоты и других объекты.