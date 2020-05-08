Житомирська область на вихідних посилить карантин, обмежують пересування людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Впродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях

В Житомирській області з 9 до 11 травня посилять карантинні обмежувальні заходи через епідемію. Про це повідомляє Житомирська ОДА.

Зокрема, впродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях.

"На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями за дотриманням карантинних обмежень.

Нагадаємо, в МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в окремих регіонах. Органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші заходи.

Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями.

Після послаблення карантину відкриють парти та музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.