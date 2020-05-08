ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Житомирська область на вихідних посилить карантин, обмежують пересування людей

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 10:49
Житомирська область на вихідних посилить карантин, обмежують пересування людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Впродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях

В Житомирській області з 9 до 11 травня посилять карантинні обмежувальні заходи через епідемію. Про це повідомляє Житомирська ОДА.

Зокрема, впродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях.

"На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями за дотриманням карантинних обмежень.

Нагадаємо, в МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в окремих регіонах. Органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші заходи.

Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями.

Після послаблення карантину відкриють парти та музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.

У Київській та Житомирській областях продовжують гасити осередки пожеж В МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в регіонах
Новини України карантинЖитомир
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся