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На Житомирщині понад 650 населених пунктів залишилися без світла через атаки РФ

10:06 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: на Житомирщині понад 650 населених пунктів залишилися без світла через атаки РФ (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти вкотре атакували енергетичні об'єкти у Житомирській області. Понад 650 населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині", - повідомив Бунечко.

Він зазначив, що енергетики роблять все необхідне для відновлення постачання електрики для жителів області.

Інформації про жертви та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Нагадаємо, у Києві вранці 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Причина - наслідки постійних обстрілів РФ енергооб'єктів столиці.

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ЖитомирЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла