На Житомирщині понад 650 населених пунктів залишилися без світла через атаки РФ

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині", - повідомив Бунечко.

Він зазначив, що енергетики роблять все необхідне для відновлення постачання електрики для жителів області.

Інформації про жертви та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.