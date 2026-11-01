В Житомирской области более 650 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетические объекты в Житомирской области. Более 650 населенных пунктов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате последних ударов обесточено более 650 населенных пунктов в Житомирской области", - сообщил Бунечко.
Он отметил, что энергетики делают все необходимое для возобновления поставок электричества для жителей области.
Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало.
Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причина - последствия постоянных обстрелов РФ энергообъектов столицы.