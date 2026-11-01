В Житомирской области более 650 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате последних ударов обесточено более 650 населенных пунктов в Житомирской области", - сообщил Бунечко.

Он отметил, что энергетики делают все необходимое для возобновления поставок электричества для жителей области.

Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало.