UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів

 Фото: На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

На Житомирщині місцевий житель виявив сучасний реактивний снаряд. Піротехніки ліквідували його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.

За даними відомства, 18 січня у лісовому масиві поблизу села Плехів Черняхівської територіальної громади місцевий мешканець виявив сучасний реактивний снаряд окупантів.

Піротехніки ДСНС вивезли та знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву.

Фото: На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, на початку січня в Харківській області через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, ще один сапер отримав поранення.

Крім того, на Харківщині чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої в лісі у Чугуївському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України