По данным ведомства, 18 января в лесном массиве вблизи села Плехов Черняховской территориальной общины местный житель обнаружил современный реактивный снаряд оккупантов.

Пиротехники ГСЧС вывезли и уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва.

Фото: В Житомирской области ликвидировали реактивный снаряд оккупантов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в начале января в Харьковской области из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, еще один сапер получил ранения.

Кроме того, в Харьковской области мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в лесу в Чугуевском районе.

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