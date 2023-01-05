Під Ізюмом під час роботи саперів здетонував боєприпас: є загиблий та поранений

У районі села Шийківка на Харківщині через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, ще один сапер отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У районі с. Шейківка Ізюмського району під час проведення робіт із розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки", - розповів він.

Також унаслідок вибуху вибухівки поранення отримав старший сапер тієї ж групи. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, біля міста Балаклія на невідомому вибуховому пристрої підірвався 22-річний цивільний. Його також доправили до лікарні із травмами.