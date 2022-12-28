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Чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області

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Харківська область, Середа 28 грудня 2022 11:13
Чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області Фото: чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі Харківській області. Вони травмувалися та були госпіталізовані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу, - написав він.

Синєгубов закликає українців бути уважними та обережними, особливо на звільнених територіях Харківської області. Краще утриматися від відвідування лісів, лісосмуги та не виходити на узбіччя доріг, адже це може бути небезпечно для життя.

У жодному разі не можна торкатися підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертатися до правоохоронців або рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, у Херсонській області під час розмінування підірвалися на російській міні та загинули троє співробітників ДСНС.

Раніше у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

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харков Війна Росії проти України
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