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Под Житомиром ищут тела супругов, которые утонули во время рыбалки

Автор: Иванна Шовкун

В Житомирской области спасатели ищут тела мужа и жены. По предварительной информации, они утонули во время вылова рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Поисковая операция проходит в селе Парипсы Попельнянского территориального общества. Спасатели работают на местном водоеме. Отмечают, что к работе привлечены водолазы областно.

В связи с погодным исловиями с поиску подключили снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в городе Дрогобыч.

Фото: спасатели ищут тела супругов, которые утонули (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 24 ноября спасатели обнаружили тело третьего рыбака с лодки, которая перевернулась в Николаевской области. Водолазы также вытянули затонувшую лодку.

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Житомир