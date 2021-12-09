Под Житомиром ищут тела супругов, которые утонули во время рыбалки

В Житомирской области спасатели ищут тела мужа и жены. По предварительной информации, они утонули во время вылова рыбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Поисковая операция проходит в селе Парипсы Попельнянского территориального общества. Спасатели работают на местном водоеме. Отмечают, что к работе привлечены водолазы областно.
В связи с погодным исловиями с поиску подключили снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в городе Дрогобыч.
Напомним, 24 ноября спасатели обнаружили тело третьего рыбака с лодки, которая перевернулась в Николаевской области. Водолазы также вытянули затонувшую лодку.