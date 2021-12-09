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Під Житомиром шукають тіла подружжя, яке потонуло під час риболовлі

Автор: Іванна Шовкун

На Житомирщині рятувальники шукають тіла чоловіка та дружини. За попередньою інформацією, вони потонули під час вилову риби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Пошукова операція проходить у селі Парипси Попільнянського територіального товариства. Рятувальники працюють на місцевій водоймі. Зазначають, що до роботи залучені водолази обласно.

У зв'язку з погодними умовами з пошуку підключили снігоболотохід зі Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України в місті Дрогобич.

Фото: рятувальники шукають тіла подружжя, яке потонуло (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 24 листопада рятувальники виявили тіло третього рибалки з човна, який перекинувся в Миколаївській області. Водолази також витягли затонулий човен.

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Житомир