Під Житомиром шукають тіла подружжя, яке потонуло під час риболовлі

На Житомирщині рятувальники шукають тіла чоловіка та дружини. За попередньою інформацією, вони потонули під час вилову риби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Пошукова операція проходить у селі Парипси Попільнянського територіального товариства. Рятувальники працюють на місцевій водоймі. Зазначають, що до роботи залучені водолази обласно.
У зв'язку з погодними умовами з пошуку підключили снігоболотохід зі Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України в місті Дрогобич.
Нагадаємо, 24 листопада рятувальники виявили тіло третього рибалки з човна, який перекинувся в Миколаївській області. Водолази також витягли затонулий човен.