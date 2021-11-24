Водолазы нашли тело третьего рыбака с перевернувшейся в Черном море лодки
В среду, 24 ноября, спасатели обнаружили тело третьего рыбака с лодки, которая перевернулась в Николаевской области. Водолазы также вытянули затонувшую лодку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
"Сегодня утром, тело третьего мужчины 1967 г.р. и лодка, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань на глубине 6 метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении ведомства.
В ГСЧС уточнили, что для поисковой операции были привлечены 9 спасателей, а также использовались резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри".
Напомним, в понедельник, 22 ноября, в Черном море перевернулась лодка с людьми. Вследствие трагедии два человера погибли, а еще один пропал без вести.