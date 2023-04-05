У Житомирі завершать опалювальний сезон пізніше, ніж планувалось

Через погіршення погодних умов опалювальний сезон у Житомирі планують завершити 14 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Житомирську міську раду
В міській раді зазначили, що таке рішення прийняли під час засідання виконкому. Попередньо у проєкті рішення йшлося про завершення сезону 10 квітня.
"Дякую комунальникам, енергетикам за те, що ми пройшли цей складний опалювальний сезон. Дякую ЗСУ. Ту кількість ракет, яка летіла від ворога до нас, ми не відчули лише завдяки їм" , - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Раніше ми писали про те, що "Нафтогаз" наполягає на достроковому завершенні опалювального сезону попри достатні запаси газу
Також нагадаємо, що у Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону
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