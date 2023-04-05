У Житомирі завершать опалювальний сезон пізніше, ніж планувалось

В міській раді зазначили, що таке рішення прийняли під час засідання виконкому. Попередньо у проєкті рішення йшлося про завершення сезону 10 квітня.

"Дякую комунальникам, енергетикам за те, що ми пройшли цей складний опалювальний сезон. Дякую ЗСУ. Ту кількість ракет, яка летіла від ворога до нас, ми не відчули лише завдяки їм" , - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.