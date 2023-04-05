ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нафтогаз" наполягає на достроковому завершенні опалювального сезону попри достатні запаси газу

Новость на русском →
Україна, Середа 05 квітня 2023 10:51
"Нафтогаз" наполягає на достроковому завершенні опалювального сезону попри достатні запаси газу Фото: "Нафтогаз" наполягає на завершенні опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Опалювальний сезон в регіонах потрібно завершувати, як тільки дозволять температурні показники. Необхідно економити газ для наступної зими, яка буде не менш складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова у Facebook.

"Нафтогаз" має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно", - написав він.

За його словами, через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, "але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники".

Чернишов заявив, що енергоефективність має залишатися пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування.

"Зауважу, що це - не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло", - додав він.

Як зазначив голова НАК, оскільки війна триває, "важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною".

Нагадаємо, наприкінці березня через тимчасове потепління у деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та морози. У Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону.

Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Опалювальный сезон
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні