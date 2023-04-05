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В Житомире завершат отопительный сезон позже, чем планировалось

Фото: в Житомире завершат отопительный сезон позже, чем планировалось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за ухудшения погодны отопительный сезон в Житомире планируется завершить 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Житомирский городской совет.

В городском совете отметили, что такое решение было принято во время заседания исполкома. Предварительно в проекте решения говорилось о завершении сезона 10 апреля.

"Благодарю коммунальщиков, энергетиков за то, что мы прошли этот сложный отопительный сезон. Спасибо ВСУ. То количество ракет, которые летели от врага к нам, мы не почувствовали только благодаря им" , - отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" настаивает на досрочном завершении отопительного сезона, несмотря на достаточные запасы газа.

Также напомним, что в Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона.

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ЖитомирОтопительный сезон