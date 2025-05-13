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У Житомирі забороняють продаж алкоголю, але не назавжди: що сталось

У деяких локаціях Житомира тимчасово заборонять продаж алкоголю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Житомирі запровадять тимчасову заборону на продаж алкогольних напоїв. Вона діятиме в окремих локаціях міста та у певний часовий проміжок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Продаж якого алкоголю заборонять у Житомирі

Згідно з інформацією обласної держадміністрації, у Житомирі тимчасово заборонять продаж:

  • алкогольних напоїв;
  • слабоалкогольних напоїв;
  • вина;
  • пива (у тому числі - у скляній тарі).

З чим пов'язана заборона на продаж алкогольних напоїв

Тимчасова заборона на продаж алкоголю буде введена в дію у зв'язку з проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025.

Уточнюється, що її запроваджують відповідно до:

  • закону України "Про правовий режим воєнного стану";
  • рішення ради оборони Житомирської області від 09.05.2025 року;
  • листа ГУ Національної поліції у Житомирській області.

Коли почнеться заборона та скільки діятиме

Заборона на продаж алкоголю в деяких локаціях Житомира почнеться:

  • в середу, 14 травня;
  • о 14:30.

Вона діятиме у такі часові проміжки:

  • за 4 години до початку футбольного матчу;
  • під час проведення матчу;
  • упродовж 2 годин після його завершення.

Де саме в Житомирі не продаватимуть алкоголь

У Житомирській ОВА (ОДА) пояснили, що обмеження на продаж алкогольних напоїв стосуватимуться торгівельних об'єктів, розташованих:

  • на території Центрального стадіону міста;
  • на прилеглих до нього вулицях - Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська (від будинків №12 та №15 до будинків №30 та №35).

Наголошується, що у день проведення заходу правоохоронні органи та представники органів місцевого самоврядування працюватимуть у посиленому режимі.

"Особлива увага приділятиметься забезпеченню публічної безпеки та правопорядку, а також недопущенню можливих провокацій", - підсумували в облдержадміністрації.

Публікація Житомирської ОДА (скриншот: facebook.com/odazt)

Нагадаємо, у фіналі Кубка України сезону-2024/2025 в Житомирі зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Через дію воєнного стану матч відбудеться з обмеженою кількістю глядачів, а квитки продають "частинами" (оскільки допуск на арену залежить від наявності бомбосховищ поблизу стадіону).

Перед початком фінального матчу своїм виступом глядачів розігріє легендарний український гурт, який виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк.

Читайте також, де і коли дивитися фінал Кубка України.

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