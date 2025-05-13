У Житомирі забороняють продаж алкоголю, але не назавжди: що сталось

У Житомирі запровадять тимчасову заборону на продаж алкогольних напоїв. Вона діятиме в окремих локаціях міста та у певний часовий проміжок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Згідно з інформацією обласної держадміністрації, у Житомирі тимчасово заборонять продаж:
Тимчасова заборона на продаж алкоголю буде введена в дію у зв'язку з проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025.
Уточнюється, що її запроваджують відповідно до:
Заборона на продаж алкоголю в деяких локаціях Житомира почнеться:
Вона діятиме у такі часові проміжки:
У Житомирській ОВА (ОДА) пояснили, що обмеження на продаж алкогольних напоїв стосуватимуться торгівельних об'єктів, розташованих:
Наголошується, що у день проведення заходу правоохоронні органи та представники органів місцевого самоврядування працюватимуть у посиленому режимі.
"Особлива увага приділятиметься забезпеченню публічної безпеки та правопорядку, а також недопущенню можливих провокацій", - підсумували в облдержадміністрації.
Нагадаємо, у фіналі Кубка України сезону-2024/2025 в Житомирі зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Через дію воєнного стану матч відбудеться з обмеженою кількістю глядачів, а квитки продають "частинами" (оскільки допуск на арену залежить від наявності бомбосховищ поблизу стадіону).
Перед початком фінального матчу своїм виступом глядачів розігріє легендарний український гурт, який виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк.
Читайте також, де і коли дивитися фінал Кубка України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.